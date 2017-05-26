В Омске зафиксировали выброс хлорида водорода

Министерство природных ресурсов и экологии опубликовало данные о результатах мониторинга воздуха в Омске за прошедшую неделю. Из доклада чиновников следует, что 20 мая в городе был зафиксирован выброс хлорида водорода. Предельно допустимые концентрации этого вещества были превышены в 1,4 раза.

- Информация о превышении ПДК хлорида водорода будет использована надзорными подразделениями для установления причин и виновников нарушения качества атмосферного воздуха, - рассказали в пресс-службе Минприроды.

Превышений по другим загрязняющим веществам специалисты не зафиксировали.

Хлороводород - опасное вещество, вдыхание которого может привести к кашлю, удушью, воспалению носа, горла и верхних дыхательных путей, а в тяжёлых случаях - отёку лёгких, нарушению работы кровеносной системы, и даже смерти. Во время войн он использовался как отправляющее вещество.