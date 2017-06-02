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Омичей продолжают травить опасным хлороводородом
Общество  •   2 июня 2017, 12:53, последнее обновление 2 июня 2017, 13:40  •  печать

Омичей продолжают травить опасным хлороводородом

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В Омске вновь зафиксировали выброс опасного вещества, вдыхание которого способно убить человека.

Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов сообщила результаты мониторинга атмосферного воздуха в Омске за прошлую неделю. В документах говорится, что 29 мая на территории города был зафиксирован выброс хлорида водорода. По словам специалистов, предельно допустимая концентрация (ПДК) этого вещества в утреннее время была превышена в 1,8 раза, в полдень - 3,1 раза.

- Надзорные подразделения занимаются установлением причин и виновников нарушения качества воздуха, - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Отметим, что 20 мая специалисты также зафиксировали выброс хлороводорода в Омске. Тогда допустимые концентрации были превышены в 1,4 раза. Судя по последним данным, выбросы набирают обороты.

Хлороводород - опасное вещество, вдыхание которого может привести к кашлю, удушью, воспалению носа, горла и верхних дыхательных путей, а в тяжёлых случаях - отёку лёгких, нарушению работы кровеносной системы, и даже смерти. Во время войн он использовался как отравляющее вещество. Правда, экологи говорят, что негативное влияние такое количество ПДК хлороводорода оказывает лишь со временем.

- Конечно, сразу мы не помрём. Но если такое количество ПДК будет долгое время, то возникнут необратимые реакции. Попросту говоря, люди начнут болеть, - рассказал "Омск Здесь" эколог Сергей Костарев. - То есть, если при таких ПДК вы постоите и подышите 10-15 минут, то ничего вам не будет, но если вы тут живёте и постоянно этим дышите, тогда негативных последствий не избежать.

Добавим, что вопросы качества атмосферного воздуха в последнее время для омичей стали очень актуальны. В марте горожане написали множество обращений в контрольно-надзорные органы, сообщив о странном запахе газа на улице. Тогда же было возбуждено уголовное дело по фактам выбросов, спецслужбы установили, что в воздухе в 400 раз превышено содержание этилмеркаптана. Официально виновник выброса до сих пор не установлен.

Теги  •  #воздух #газ #загрязнение #хлороводород

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