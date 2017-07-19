Половина омичей думает, что живёт среди наркоманов
Общество  •  19 июля 2017, 12:41, последнее обновление 19 июля 2017, 13:57  •  печать

Половина омичей думает, что живёт среди наркоманов

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48 % омичей обеспокоены высоким уровнем наркомании в регионе.

Как сообщает портал Life, в России был проведён масштабный опрос на тему наркомании. В исследовании приняли участие более 47 тысяч человек со всей страны. У респондентов спрашивали об их отношении к проблеме наркомании, о причинах распространения наркотиков и эффективности борьбы местных властей с этой проблемой.

Выяснилось, что наибольшее беспокойство из-за количества наркоманов выразили жители Омской области: 48 % омичей считают уровень наркомании в регионе высоким или очень высоким. Это второй показатель среди всех субъектов РФ, на первом месте со значением 49 % оказалась Свердловская область. Наименьшую обеспокоенность высказали жители Чукотского автономного округа: лишь 1 % опрошенных оценивает уровень наркомании в этом субъекте высоким или очень высоким. Если рассматривать проблему масштабнее и говорить о конкретных округах, то больше всего по поводу наркомании переживают в Сибирском федеральном округе - 39,3 % жителей считают уровень наркомании высоким или очень высоким. Отметим, что сибиряки негативно оценивают работу региональных чиновников и правоохранительных органов по этому направлению.

Среди причин наркомании россияне выделяют "влияние дурной компании", "отсутствие кружков" и "кризис морали".

Напомним, что на этой неделе омские чиновники попросили жителей Омска помочь в профилактике наркомании и сообщить представителям оперативных служб о местах, где растёт дикорастущая конопля.

Теги  •  #наркомания #опрос #статистика

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Комментарии
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Степан Иванов  •  19 июля 2017, 13:36

Что? С дикорастущей коноплей они борются?! В Омске? Ха! Лучше бы менты торговцев спайсом перестали крышевать и тех, кто героином промышляет, тогда и ситуация нормализуется.

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