В Омске отобрали водительские права у 12 наркоманов

По иску прокуратуры суд запретил управлять автомобилями 12 омичам, стоящим на учёте у врача-нарколога.

Прокуратура Большереченского района Омской области проверила, как соблюдается законодательство в области обеспечения безопасности дорожного движения. Было обнаружено, что 12 омичей, имеющих водительские права, состоят на учёте у врача-нарколога в БУЗОО "Большереченская ЦРБ".

Согласно перечню медицинских противопоказаний, к управлению транспортом не допускаются лица, имеющие расстройства поведения, поскольку это связано с повышенной опасностью для окружающих. Прокурор Большереченского района Омской области, учитывая эти факторы, обратился в суд с иском об изъятии водительских удостоверений у 12 омичей. Большереченский районный суд Омской области удовлетворил требования прокурора в полном объёме.