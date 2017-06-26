В Омске отобрали водительские права у 12 наркоманов

Прокуратура Большереченского района Омской области проверила, как соблюдается законодательство в области обеспечения безопасности дорожного движения. Было обнаружено, что 12 омичей, имеющих водительские права, состоят на учёте у врача-нарколога в БУЗОО "Большереченская ЦРБ".
Согласно перечню медицинских противопоказаний, к управлению транспортом не допускаются лица, имеющие расстройства поведения, поскольку это связано с повышенной опасностью для окружающих. Прокурор Большереченского района Омской области, учитывая эти факторы, обратился в суд с иском об изъятии водительских удостоверений у 12 омичей. Большереченский районный суд Омской области удовлетворил требования прокурора в полном объёме.
Вообще то необходимо не только права отбирать, а сажать, ведь будучи наркоманами - водили автомобиль и подвергали всех вокруг опасности.
Хотелось бы, чтобы при первоначальной выдаче водительского удостоверения комиссия была строже и внимательнее. Ведь сейчас за рулем все желающие.
Остается надеяться, что это не одноразовая акция и не показуха, а начало системной работы в обеспечении безопасности на дорогах.