В Омске отобрали водительские права у 12 наркоманов
Общество  •  26 июня 2017, 11:08  •  печать

В Омске отобрали водительские права у 12 наркоманов

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По иску прокуратуры суд запретил управлять автомобилями 12 омичам, стоящим на учёте у врача-нарколога.

Прокуратура Большереченского района Омской области проверила, как соблюдается законодательство в области обеспечения безопасности дорожного движения. Было обнаружено, что 12 омичей, имеющих водительские права, состоят на учёте у врача-нарколога в БУЗОО "Большереченская ЦРБ".

Согласно перечню медицинских противопоказаний, к управлению транспортом не допускаются лица, имеющие расстройства поведения, поскольку это связано с повышенной опасностью для окружающих. Прокурор Большереченского района Омской области, учитывая эти факторы, обратился в суд с иском об изъятии водительских удостоверений у 12 омичей. Большереченский районный суд Омской области удовлетворил требования прокурора в полном объёме.

Теги  •  #лишение водительских прав #наркоман #прокуратура #суд

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Комментарии
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Александр Божежар  •  26 июня 2017, 12:32

Вообще то необходимо не только права отбирать, а сажать, ведь будучи наркоманами - водили автомобиль и подвергали всех вокруг опасности.

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Ольга Соловьева  •  26 июня 2017, 12:04

Хотелось бы, чтобы при первоначальной выдаче водительского удостоверения комиссия была строже и внимательнее. Ведь сейчас за рулем все желающие.

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Андрей Величко  •  26 июня 2017, 11:45

Остается надеяться, что это не одноразовая акция и не показуха, а начало системной работы в обеспечении безопасности на дорогах.

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