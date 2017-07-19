В Омской области разрешили охотиться на лося
Общество  •  19 июля 2017, 12:31, последнее обновление 19 июля 2017, 13:30  •  печать

В Омской области разрешили охотиться на лося

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Минприроды Омской области подготовило проект лимитов по охоте на копытных и соболя.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области завершает подготовку документа, согласно которому будет утверждён лимит и квоты добычи лося, оленя благородного, косули сибирской и соболя. В основу документа легли учётные работы, проведённые в период с 1 января по 28 февраля 2017 года. Теперь утверждённые нормативы на допустимую добычу лося могут составить 101 особь, оленя благородного - 3 особи, косули сибирской - 1168 особей и соболя - 853 особи.

Отметим, что впервые за последние пять лет был определён лимит изъятия лося на территории Омской области. Это стало возможно благодаря положительной динамике его численности, которая возросла с 5046 до 6699 особей и приблизилась к максимальному значению за последние 20 лет. Однако квоты на добычу установлены из минимальных значений допустимого изъятия и только на территории закреплённых охотничьих угодий.

Теги  •  #косуля #лось #Минприроды #олень #охота #соболь

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