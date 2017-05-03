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В омских заказниках будут охотиться в научно-исследовательских целях
Общество  •   3 мая 2017, 16:48, последнее обновление 3 мая 2017, 16:49  •  печать

В омских заказниках будут охотиться в научно-исследовательских целях

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Министерство природных ресурсов и экологии разрешит охоту в заказниках региона в научно-исследовательских целях.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров представил проект постановления по приведению регионального законодательства в соответствие со статьёй 15 федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Проектом предлагается дополнить положения о государственных природных зоологических заказниках регионального значения "Аллапы", "Заозёрный", "Килейный", "Лузинская дача", "Лесостепной", "Высокий Увал", "Надеждинский", "Приграничный" нормами, предусматривающими возможность проведения на их территории охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, - заявил Винокуров.

В Минприроды полагают, что принятие постановления позволит лучше исследовать жизнь животных, обитающих вне охотничьих угодий. "Мы делаем всё возможное, чтобы отвечать требованиям времени, - резюмировал Александр Винокуров. - Сейчас готовятся изменения федерального законодательства по дикому кабану".

Теги  •  #Александр Винокуров #заказник #охота

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