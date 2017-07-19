Появление мусоросортировочного завода в границах Омска откладывается

Депутаты отказались выделять в микрорайоне "Загородный" землю под строительство станции по сортировке твёрдых бытовых отходов.

На сегодняшнем заседании Городского совета рассматривались изменения в Правила землепользования и застройки. Предлагалось в микрорайоне "Загородный" Центрального округа выделить новую территориальную зону СН2, где может находиться мусоросортировочная станция. Построить её намерено ООО "Комбинат строительных материалов "Омский". Завод разместится в корпусах бывшего кирпичного завода. Городской мусор будет сортироваться, прессоваться в кубы и затем складироваться на полигоне вблизи Андреевского сельского поселения.

Создание полигона возмутило местных жителей. Они выступают против его размещения вблизи жилого массива и реки Оми, боясь ухудшения экологической ситуации.

Жители начали протестовать ещё полтора месяца назад. Они пишут обращения, рассылают их в органы власти, просят им помочь, - прокомментировал Николай Коломеец, депутат от округа, где расположен "Загородный".

Мнения депутатов разделились. Народные избранники напомнили, что в Омске остро стоит проблема с утилизацией мусора и его сортировка необходима городу.

- Мы сегодня обсуждаем создание сортировочного завода, а не полигона, - подчеркнул депутат Юрий Федотов. - Та часть мусора, которая непригодна для сортировки, должна быть собрана и вывезена на полигон за 27 км от Омска. Это хорошая инициатива, потому что сейчас нет желающих вложиться в цивилизованный мусоросортировочный завод.

По итогам голосования решение не было принято. Вопрос предстоит рассмотреть депутатам уже следующего созыва.