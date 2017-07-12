Высота мусорной свалки в Ленинском районе достигла пятиэтажного дома
Общество  •  12 июля 2017, 13:06, последнее обновление 12 июля 2017, 13:13  •  печать

Высота мусорной свалки в Ленинском районе достигла пятиэтажного дома

Автор:

Омские власти планируют рекультивировать территорию мусорного полигона, заявляя, что концентрация вредных веществ на этом объекте соответствует гигиеническим нормативам.

На следующей неделе городские власти планируют провести общественные слушания по планируемой рекультивации земельных участков, занятых свалкой бытовых отходов в Ленинском округе. На суд населения должны вынести проектную документацию по рекультивации мусорного полигона.

Как сообщает омская мэрия, здесь с февраля 2015 года прекращено размещение отходов. Общая площадь участков, используемых с 1959 года, - 44,2 га. Глубина залегания отходов превышает шесть метров. Вместе с тем в высоту свалка выросла уже до 16 метров - чуть выше обычной пятиэтажки.

- Оценка воздействия на окружающую среду объектов рекультивации показала, что расчётные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны соответствуют гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха. Жилая зона не входит в границы санитарно-защитной зоны свалки. Внесение компоста и посадка зелёных насаждений обеспечат снижение загрязнения почвенного покрова, - добавляют в мэрии.

Однако, если размещение отходов здесь запрещено, то работа в режиме накопления - нет. Напомним, в феврале в Омске намечался мусорный коллапс, единственный работающий полигон закрылся. В итоге отходы решено было временно складировать на закрытых Кировском и Ленинском полигонах. Но до сих пор региональные власти не озвучили решение проблемы.

- Я не просто так говорю, что волноваться не стоит. У региональных властей есть решение, и я пока его озвучивать не хочу, - подчеркнул на пресс-конференции, состоявшейся ещё в конце февраля заместитель министра строительства региона Дмитрий Шикалов.

Теги  •  #Минстрой #мэрия #свалка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Стали известны размеры премий, получаемых замами мэра Омска  •  сегодня, 14:06  •   2
Экс-начальник МРСК Сибири нарубил дров на миллионный штраф  •  сегодня, 13:27
У магазина "Садко" омич на Toyota сбил светофор и стоявшую на переходе девушку  •  сегодня, 10:32  •   3  •  
Фальшивые борцы с наркотиками грабили омичей в их квартирах  •  сегодня, 09:47
Соцсети: в Омске пьяный водитель врезался в припаркованные машины и сбежал  •  сегодня, 07:44  •   1  •  
Аркадий Кутилов "присядет" на скамейку в омском парке  •  вчера, 17:05
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400