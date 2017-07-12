Высота мусорной свалки в Ленинском районе достигла пятиэтажного дома

На следующей неделе городские власти планируют провести общественные слушания по планируемой рекультивации земельных участков, занятых свалкой бытовых отходов в Ленинском округе. На суд населения должны вынести проектную документацию по рекультивации мусорного полигона.

Как сообщает омская мэрия, здесь с февраля 2015 года прекращено размещение отходов. Общая площадь участков, используемых с 1959 года, - 44,2 га. Глубина залегания отходов превышает шесть метров. Вместе с тем в высоту свалка выросла уже до 16 метров - чуть выше обычной пятиэтажки.

- Оценка воздействия на окружающую среду объектов рекультивации показала, что расчётные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны соответствуют гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха. Жилая зона не входит в границы санитарно-защитной зоны свалки. Внесение компоста и посадка зелёных насаждений обеспечат снижение загрязнения почвенного покрова, - добавляют в мэрии.

Однако, если размещение отходов здесь запрещено, то работа в режиме накопления - нет. Напомним, в феврале в Омске намечался мусорный коллапс, единственный работающий полигон закрылся. В итоге отходы решено было временно складировать на закрытых Кировском и Ленинском полигонах. Но до сих пор региональные власти не озвучили решение проблемы.

- Я не просто так говорю, что волноваться не стоит. У региональных властей есть решение, и я пока его озвучивать не хочу, - подчеркнул на пресс-конференции, состоявшейся ещё в конце февраля заместитель министра строительства региона Дмитрий Шикалов.