Китайцы хотят вложиться в мусоросортировочный завод под Омском
Экономика  •  13 июля 2017, 20:53, последнее обновление 13 июля 2017, 20:57  •  печать

Китайцы хотят вложиться в мусоросортировочный завод под Омском

Автор:

Иностранные инвесторы озвучили интерес к местному проекту.

Сегодня, 13 июля, состоялось заседание круглого стола в рамках международного проекта "Российско-Китайский бизнес-инкубатор" с участием членов правительства Омской области и иностранных предпринимателей. Китайские делегаты находятся в Омске с 1 июля и знакомятся с местным бизнесом.

Нас прежде всего интересует проект обращения с отходами в Любинском районе. У нас в Китае довольно современные технологии и достаточные капиталы для того, чтобы инвестировать в данный проект. Считаю, что это очень хороший повод для налаживания сотрудничества. Охрана окружающей среды очень актуальная проблема во всём мире, - сообщил глава делегации Го Цян. 

По данным министерства природных ресурсов и экологии Омской области, в регионе должно появиться 24 станций по сортировке и перегрузке отходов, в том числе в Любинском районе. Однако пока эти планы не реализуются. Кроме того, в июне на публичных слушаниях в мэрии омска обсуждался проект строительства мусоросортировочного завода на окруине Амурского посёлка. 

Теги  •  #Китай #Любинский район #мусор

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Сотрудники МЧС "забыли" внести в декларации машины и земли  •  вчера, 21:43
Омской области придётся возвращать федеральные деньги, потраченные на главный корпус ОмГУ  •  вчера, 18:14  •   1
В Омске закроют проезд с улицы Степана Разина на улицу Ленина  •  вчера, 17:12
Перед концертом Бабкиной омичи исполнят народные танцы и выпьют из ледяных бокалов   •  вчера, 16:44  •   1
В Омске родились Белоснежка, Нева и Аполлон  •  вчера, 16:36  •   3
Калачинские коммунальщики скрыли от налоговиков 3 млн рублей  •  вчера, 16:13  •   1
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400