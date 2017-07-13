Китайцы хотят вложиться в мусоросортировочный завод под Омском

Сегодня, 13 июля, состоялось заседание круглого стола в рамках международного проекта "Российско-Китайский бизнес-инкубатор" с участием членов правительства Омской области и иностранных предпринимателей. Китайские делегаты находятся в Омске с 1 июля и знакомятся с местным бизнесом.

Нас прежде всего интересует проект обращения с отходами в Любинском районе. У нас в Китае довольно современные технологии и достаточные капиталы для того, чтобы инвестировать в данный проект. Считаю, что это очень хороший повод для налаживания сотрудничества. Охрана окружающей среды очень актуальная проблема во всём мире, - сообщил глава делегации Го Цян.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Омской области, в регионе должно появиться 24 станций по сортировке и перегрузке отходов, в том числе в Любинском районе. Однако пока эти планы не реализуются. Кроме того, в июне на публичных слушаниях в мэрии омска обсуждался проект строительства мусоросортировочного завода на окруине Амурского посёлка.