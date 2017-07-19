Омский велосипедист, устроивший смертельное ДТП, получил три года колонии
Общество  •  19 июля 2017, 09:42, последнее обновление 19 июля 2017, 09:44  •  печать

Омский велосипедист, устроивший смертельное ДТП, получил три года колонии

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Олегу Литовченко придётся также выплатить 2,4 млн руб. семье пострадавших.

Вчера, 18 июля, Первомайский районный суд вынес решение по уголовному делу 53-летнего Олега Литовченко. Об этом сообщает НГС.Омск. Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы. Он также будет обязан выплатить 2,4 млн руб. родственникам погибших в ДТП.

Напомним, Олега Литовченко обвиняют в том, что он спровоцировал ДТП на ул. Заозёрной. Мужчина на велосипеде пересекал дорогу в неположенном месте и водитель Toyota Mark II, чтобы уйти от столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью". 24-летний водитель Toyota погиб, его пассажир скончался в больнице.

Теги  •  #велосипедист #дороги #ДТП #суд

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