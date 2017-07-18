С велосипедиста, спровоцировавшего ДТП, хотят получить пять миллионов рублей

Родственники погибших в автоаварии водителя Toyota и его пассажира заявили исковые требования о возмещении морального вреда.

В Первомайском районном суде продолжается слушание уголовного дела 53-летнего Олега Литовченко. Напомним, мужчину обвиняют в том, что он спровоцировал ДТП на ул. Заозёрной. Литовченко на велосипеде пересекал дорогу в неположенном месте и водитель Toyota Mark II, чтобы уйти от столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью". 24-летний водитель Toyota погиб, его пассажир скончался в больнице. Как сообщает НГС.Омск, родственники парня заявили исковые требования о возмещении морального вреда. Со стороны одного погибшего потерпевшими признаны родители и супруга с сыном. Со стороны второго потерпевшими выступают родители.

- В общей сложности они потребовали взыскать около пяти миллионов рублей, в том числе три миллиона - на последнем заседании, - пояснил изданию государственный обвинитель.

Обвинение попросило для велосипедиста наказание в виде трёх лет лишения свободы.