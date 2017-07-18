Омичи выйдут на летний субботник

В преддверии Дня города в Омске состоится общегородской субботник. Его проведение запланировано на 22 июля.

Накануне Дня города в Омске пройдёт ещё один общегородской субботник. По информации департамента городского хозяйства мэрии, масштабная уборка состоится 22 июля. Инициативу мэрии поддержали предприятия жилищно-коммунального комплекса и ресурсоснабжающие организации.

- Летний субботник накануне Дня города мы проводим второй год подряд. В этот раз акцент будет сделан на уходе за зелёными насаждениями - деревьями, кустарниками, клумбами, газонами, - прокомментировал директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов. - Так, в этот день планируется провести прополку цветников площадью более полутора гектаров. Также будет выполняться покраска ограждений, побелка бордюров, помывка павильонов и опор наружного освещения. Каждый желающий может присоединиться к работе и внести свой вклад в приведение города в порядок.

Кроме того, во всех городских округах проверки соблюдения Правил благоустройства ужесточатся. За нарушение требований на собственников или арендаторов будут составляться административные протоколы: им грозят штрафы до 100 тыс. руб.