Омичам разрешили собирать дрова за уборку мусора
Общество  •  22 мая 2017, 12:14, последнее обновление 22 мая 2017, 12:24  •  печать

Омичам разрешили собирать дрова за уборку мусора

Автор:

В Омской области стартовала акция по сбору валежника в лесах.

С 22 мая по 9 июня в Омской области пройдёт акция "Чистый лес", в рамках которой омичи смогут бесплатно собирать валежник для собственных нужд. Для этого участники акции должны будут убирать лес от строительного и бытового мусора. Сбор валежника будет осуществляться на территории 800 гектаров.

Акция пройдёт во всех районах Омской области, - пояснила в разговоре с "Омск Здесь" пресс-секретарь главного управления лесного хозяйства Юлия Белим. - С 22 по 26 мая будет проходить сбор заявлений от желающих принять участие в этой ежегодной акции по санитарно-оздоровительной очистке леса. Сбор валежника начнётся 27 мая под надзором лесничих. Объём вывозимого валежника не ограничен.

Бесплатно можно будет собрать неликвидную древесину - стволы деревьев, сучья и сухие ветви. Владельцы частных домов используют валежник для отопления домов и хозяйственных нужд.

Всем желающим принять участие в акции "Чистый лес" выдадут памятки и предупредят об ответственности за нарушение лесного законодательства в случае рубки здоровых деревьев.

Теги  •  #акция #лес

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омич убил топором жителя Камчатки, украл деньги и уехал домой  •  сегодня, 16:24
Омский следователь помог поймать пьяного угонщика автомобиля  •  сегодня, 15:40
В Омске сняли с праймериз старейшего депутата горсовета  •  сегодня, 14:45  •   1
В Омске рецидивист украл у знакомого велосипед  •  сегодня, 13:35  •   1
Омский "Арлекин" наградили дипломом международного театрального фестиваля  •  сегодня, 13:07
В Омской области не знают, что делать с зерном, принадлежащим государству  •  сегодня, 12:56
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400