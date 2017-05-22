Омичам разрешили собирать дрова за уборку мусора

В Омской области стартовала акция по сбору валежника в лесах.

С 22 мая по 9 июня в Омской области пройдёт акция "Чистый лес", в рамках которой омичи смогут бесплатно собирать валежник для собственных нужд. Для этого участники акции должны будут убирать лес от строительного и бытового мусора. Сбор валежника будет осуществляться на территории 800 гектаров.

Акция пройдёт во всех районах Омской области, - пояснила в разговоре с "Омск Здесь" пресс-секретарь главного управления лесного хозяйства Юлия Белим. - С 22 по 26 мая будет проходить сбор заявлений от желающих принять участие в этой ежегодной акции по санитарно-оздоровительной очистке леса. Сбор валежника начнётся 27 мая под надзором лесничих. Объём вывозимого валежника не ограничен.

Бесплатно можно будет собрать неликвидную древесину - стволы деревьев, сучья и сухие ветви. Владельцы частных домов используют валежник для отопления домов и хозяйственных нужд.

Всем желающим принять участие в акции "Чистый лес" выдадут памятки и предупредят об ответственности за нарушение лесного законодательства в случае рубки здоровых деревьев.