45 обновлённых автобусов появятся на омских дорогах ко Дню города
Общество  •  18 июля 2017, 16:03, последнее обновление 18 июля 2017, 17:14  •  печать

45 обновлённых автобусов появятся на омских дорогах ко Дню города

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Омичи могут прокатиться на автобусах, украшенных праздничной символикой 301-летия города.

Шесть из десяти единиц пассажирского транспорта уже украшены символикой 301-го дня рождения Омска и вышли на маршруты. По информации департамента транспорта мэрии, праздничные автобусы можно найти на маршрутах № 33, № 14, № 69, № 26, № 36 и № 46.

Согласно планам, ко Дню города на маршруты общественного транспорта выйдут 45 единиц обновлённой техники. В профильном ведомстве также рассказали, что пассажирские предприятия, департамент транспорта и ООО "Автосила-55" заканчивают работу над композицией в стиле мультфильма "Бременские музыканты" для участия во "Флоре-2017".

Теги  •  #День города #транспорт

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Комментарии
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Александр  •  18 июля 2017, 17:08

Горожане хотят ездить на новых автобусах. Но городские чиновники решили, что народ будет рад и покрашенному гнилью.

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