45 обновлённых автобусов появятся на омских дорогах ко Дню города

Шесть из десяти единиц пассажирского транспорта уже украшены символикой 301-го дня рождения Омска и вышли на маршруты. По информации департамента транспорта мэрии, праздничные автобусы можно найти на маршрутах № 33, № 14, № 69, № 26, № 36 и № 46.

Согласно планам, ко Дню города на маршруты общественного транспорта выйдут 45 единиц обновлённой техники. В профильном ведомстве также рассказали, что пассажирские предприятия, департамент транспорта и ООО "Автосила-55" заканчивают работу над композицией в стиле мультфильма "Бременские музыканты" для участия во "Флоре-2017".