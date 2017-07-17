Омичам покажут "трамвай радости" в День города

Омичи прислали на конкурс более 100 фотографий для оформления "Трамвая радости". Его презентация состоится в День города.

Сегодня, 17 июля, комиссия, в которую вошли сотрудники департамента транспорта мэрии и МП "Электрический транспорт" выбрали снимки омичей, которыми будут оформлять "Трамвай радости". Для этой акции было решено использовать один из московских трамваев, который прошёл капитально-восстановительный ремонт, поэтому имеет ровные борта: на них будет удобно наносить плёнку с фотографиями.

Увидеть "радостный" трамвай можно будет в День города - 5 августа с 11:00 до 14:00 - на трамвайном кольце улиц Лермонтова и Жукова. После презентации трамвай выйдет на работу по одному из городских маршрутов.

Отметим, что всего на конкурс было прислано свыше 100 снимков от более 80 омичей. "Трамвай радости" станет третьим тематическим вагоном. Первыми двумя были "Литературный трамвай" и проект "Ожившая трамвайная история", посвящённый 80-летию омского трамвая.