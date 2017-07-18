На выставке "АгроОмск" губернатора встретили с бензопилой

Сегодня, 18 июля, состоялось торжественное открытие выставки "АгроОмск-2017", участие в котором приняли губернатор Виктор Назаров и находящийся в нашем регионе с рабочим визитом заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

До торжественной церемонии высокие гости осмотрели выставку, где по традиции представлены все отрасли сельского хозяйства Омской области. Правда, в нынешнем году из-за африканской чумы свиней пришлось отказаться от главного блюда праздника - шашлыка. Свинина на "АгроОмске" оказалась под запретом. Необычный флешмоб организовало для гостей выставки омское предприятие, специализирующееся на холодильном оборудовании для перевозок. Любой желающий мог понаблюдать за работой мастера, который вырезал из глыбы льда огромную снежинку. Приобщиться к созданию прекрасного предложили и Виктору Назарову. Правда губернатор, полюбовавшись работой мастера, отправился знакомиться с другими участниками выставки.