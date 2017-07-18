На месте городской свалки для омичей хотят построить парк с лыжными трассами
Общество  •  18 июля 2017, 14:00, последнее обновление 18 июля 2017, 14:06  •  печать

На месте городской свалки для омичей хотят построить парк с лыжными трассами

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На свалке в Ленинском округе, которая в высоту доросла до пятиэтажного дома, зафиксировали превышение химических загрязнений. Проект рекультивации полигона предусматривает применение особого метода, позволяющего в будущем построить здесь зону отдыха.

В Омске прошло общественное обсуждение проекта рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов в Ленинском округе. Его готовила и оплатила компания "Норма Плюс", которую связывают с омским депутатом Виталием Путинцевым. Напомним, эта свалка используется с 1959 года. Глубина залегания отходов превышает шесть метров. В высоту свалка достигает пятиэтажного дома.

По словам технолога института "Сибпромпроект" Владимира Ролдугина, готовившего проект, на полигоне не зафиксированы превышения ПДК вредных веществ в воздухе, зато имеется довольно сильное химическое загрязнение. Как сообщает "Вечерний Омск", рекультивация предполагает выравнивание свалки и покрытие всех её 44 га специальной плёнкой. Она не допустит проникновения влаги. На плёнку наложат грунт, в который высадят деревья и кустарники. В дальнейшем здесь может быть разбит парк с прогулочными дорожками и лыжными трассами. По подсчётам экспертов, прогуляться по обновлённой свалке омичи смогут только в 2028 году.

Стоимость рекультивации превышает миллиард рублей. Кто будет выступать инвестором масштабного проекта пока неизвестно.

Теги  •  #Норма плюс #парк #свалка

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