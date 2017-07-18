Омский Роспотребнадзор нашел почти 450 нарушений в детских лагерях

Роспотребнадзор назвал детские лагеря, в которых зафиксировано больше всего санитарных нарушений. По фактам проверок составлено 422 протокола.

Управление Роспотребнадзора по Омской области провело 369 проверок в детских лагерях. Специалисты взяли 874 пробы воды по микробиологическим показателям, из них 1,1 % не отвечал гигиеническим требованиям.

Также были исследованы пробы готовых блюд по микробиологическим показателям. 1,9 % оказались нестандартными. Некачественными оказались и продукты питания, подаваемые к столу маленьким омичам.

Самое большое количество санитарных нарушений было зарегистрировано в лагерях "Чайка", "Родничок", "Пламя", "Берёзка" Исилькульского района, "им. Ильичева" Любинского района, а также в учреждениях с дневным пребыванием детей в Азовском, Горьковском, Знаменском, Любинском, Оконешниковском, Седельниковском, Тевризском и Щербакульском районах. За нарушения было составлено 422 протокола.

Отметим, что за время работы первой оздоровительной смены несанкционированные лагеря не были обнаружены. В настоящее время за период работы второй смены по итогам проверок составлено 26 протоколов.