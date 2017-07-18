Омский Роспотребнадзор нашел почти 450 нарушений в детских лагерях
Общество  •  18 июля 2017, 14:35, последнее обновление 18 июля 2017, 15:29  •  печать

Омский Роспотребнадзор нашел почти 450 нарушений в детских лагерях

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Роспотребнадзор назвал детские лагеря, в которых зафиксировано больше всего санитарных нарушений. По фактам проверок составлено 422 протокола.

Управление Роспотребнадзора по Омской области провело 369 проверок в детских лагерях. Специалисты взяли 874 пробы воды по микробиологическим показателям, из них 1,1 % не отвечал гигиеническим требованиям.

Также были исследованы пробы готовых блюд по микробиологическим показателям. 1,9 % оказались нестандартными. Некачественными оказались и продукты питания, подаваемые к столу маленьким омичам.

Самое большое количество санитарных нарушений было зарегистрировано в лагерях "Чайка", "Родничок", "Пламя", "Берёзка" Исилькульского района, "им. Ильичева" Любинского района, а также в учреждениях с дневным пребыванием детей в Азовском, Горьковском, Знаменском, Любинском, Оконешниковском, Седельниковском, Тевризском и Щербакульском районах. За нарушения было составлено 422 протокола.

Отметим, что за время работы первой оздоровительной смены несанкционированные лагеря не были обнаружены. В настоящее время за период работы второй смены по итогам проверок составлено 26 протоколов.

Теги  •  #антисанитария #детский лагерь #Роспотребнадзор

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Комментарии
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Jack Daniels  •  18 июля 2017, 15:15

Ну хоть по воде практически всё в порядке (1% несоответствия - не в счет), да и по готовым блюдам - весьма неплохо (2% отклонений от стандарта - это не много), кроме того нестандартность - это не значит, что оно плохое, - во многих рестораранах блюдо от шефа - это еда, которая не соответствует стандартам.

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