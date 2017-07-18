На омских остановках обновляют электронные табло

В Омске восстанавливают информационные табло на остановочных пунктах, появившихся в городе в 2012 году. За время эксплуатации они износились и теперь не отражают реальной картины движения общественного транспорта.

На данный момент включены девять электронных информаторов: на остановках "Госпиталь" в обе стороны, два табло на "Площади Ленина" в сторону Главпочтамта, два табло на "Улице Лизы Чайкиной" в сторону Московки и три на "Городке Водников". Согласно контракту, заключённому омской мэрией с нижегородским ООО "Трансдеталь", всего необходимо диагностировать и отремонтировать 30 табло. Ранее директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко говорил, что ремонт продлится до конца 2018 года.