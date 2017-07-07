К осени в Омской области отремонтируют более 30 дорог

В сельских районах построят и реконструируют 23 дороги местного значения на сумму 972 млн руб. Ещё 9 объектов отремонтируют в пригороде Омска. Финансирование ведётся по трём программам - "Развитие транспортной системы Омской области", федеральная программа по развитию сельских территорий и "Безопасные и качественные дороги Омской агломерации".

На данный момент, работы ведутся на следующих участках: Калинино - Новая - Евтушенко (Омский район), Челябинск - Омск - Новосибирск - Рославка и Исилькуль - Полтавка - Кудряевка (Исилькульский район), Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области (Нижнеомский район) подъезды к аулу Кызылтан в Нововаршавском районе и к деревне Самаринка в Кормиловском районе.

Полностью готов пятикилометровый участок автодороги Октябрьское - Новооболонь - Георгиевка в Горьковском районе. По 15 объектам проходит процедура определения подрядчиков. Дополнительно - за счёт экономии, полученной на торгах, планируется отремонтировать участки автодорог Омск - Одесское - граница Республики Казахстан (км 49 - км 54) в Таврическом районе и Омск - Красноярка (км 33 - км 42) в Омском районе.

Основные работы должны завершиться до конца сентября.