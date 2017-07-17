В Омске подрядчики будут переделывать разметку на дорогах за свой счет

Омичам предложили пожаловаться на плохую разметку на дорогах. Некачественные работы подрядчики будут передывать на свои средства.

Работы по нанесению дорожной разметки будут контролировать специалисты из департамента транспорта мэрии Омска. Из-за обращений горожан по поводу разметки, нанесённой на ямы на проспекте Менделеева, 21, была проведена проверка.

В профильном департаменте объяснили, что в настоящее время в адрес подрядчика готовится претензия. По согласованию с "Управлением дорожного хозяйства и благоустройства" Омска до конца этой недели участок дороги отремонтируют, после чего подрядчик исправит нарушения за свой счёт.

Омичам предлагают звонить по телефону 78-79-61 в случае обнаружения подобных нарушений.