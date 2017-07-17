В Омске подрядчики будут переделывать разметку на дорогах за свой счет

Работы по нанесению дорожной разметки будут контролировать специалисты из департамента транспорта мэрии Омска. Из-за обращений горожан по поводу разметки, нанесённой на ямы на проспекте Менделеева, 21, была проведена проверка.
В профильном департаменте объяснили, что в настоящее время в адрес подрядчика готовится претензия. По согласованию с "Управлением дорожного хозяйства и благоустройства" Омска до конца этой недели участок дороги отремонтируют, после чего подрядчик исправит нарушения за свой счёт.
Омичам предлагают звонить по телефону 78-79-61 в случае обнаружения подобных нарушений.
И это правильно! - хоть в редких случаях, но подрядчики все же будут отвечать за свою халатность и непрофессионализм!