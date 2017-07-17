В Омске подрядчики будут переделывать разметку на дорогах за свой счет
Общество  •  17 июля 2017, 16:58, последнее обновление 17 июля 2017, 17:12  •  печать

В Омске подрядчики будут переделывать разметку на дорогах за свой счет

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Омичам предложили пожаловаться на плохую разметку на дорогах. Некачественные работы подрядчики будут передывать на свои средства.

Работы по нанесению дорожной разметки будут контролировать специалисты из департамента транспорта мэрии Омска. Из-за обращений горожан по поводу разметки, нанесённой на ямы на проспекте Менделеева, 21, была проведена проверка.

 

В профильном департаменте объяснили, что в настоящее время в адрес подрядчика готовится претензия. По согласованию с "Управлением дорожного хозяйства и благоустройства" Омска до конца этой недели участок дороги отремонтируют, после чего подрядчик исправит нарушения за свой счёт.

Омичам предлагают звонить по телефону 78-79-61 в случае обнаружения подобных нарушений.

Теги  •  #дорожная разметка #подрядчик #яма

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Комментарии
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Jack Daniels  •  17 июля 2017, 17:11

И это правильно! - хоть в редких случаях, но подрядчики все же будут отвечать за свою халатность и непрофессионализм!

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