На дорогах Омской области устроят "охоту" на большегрузы
Общество  •  17 июля 2017, 21:29, последнее обновление 17 июля 2017, 21:31  •  печать

На дорогах Омской области устроят "охоту" на большегрузы

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Полицейские будут проверять техническое состояние грузовых машин, соблюдение водителями Правил дорожного движения и правил перевозки грузов.

Завтра, 18 июля, омские госавтоинспекторы проведут оперативно-профилактическую операцию "Большегруз". Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за шесть месяцев 2017 года в Омской области по вине водителей грузовых автомобилей зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли и 55 получили ранения различной степени тяжести. Это и стало поводом для профилактического рейда.

Сотрудниками ГИБДД запланированы проверки технического состояния транспортных средств, соблюдения водителями грузового транспорта требований дорожных знаков, скоростного режима, правил перевозки грузов, а также соблюдение условий допуска водителей к перевозкам (наличие права на управление транспортным средством, соблюдение режима труда и отдыха водителей).

Теги  •  #ГИБДД #дороги #рейд

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