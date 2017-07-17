На дорогах Омской области устроят "охоту" на большегрузы

Завтра, 18 июля, омские госавтоинспекторы проведут оперативно-профилактическую операцию "Большегруз". Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за шесть месяцев 2017 года в Омской области по вине водителей грузовых автомобилей зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли и 55 получили ранения различной степени тяжести. Это и стало поводом для профилактического рейда.

Сотрудниками ГИБДД запланированы проверки технического состояния транспортных средств, соблюдения водителями грузового транспорта требований дорожных знаков, скоростного режима, правил перевозки грузов, а также соблюдение условий допуска водителей к перевозкам (наличие права на управление транспортным средством, соблюдение режима труда и отдыха водителей).