Велосипедисту, спровоцировавшему смертельное ДТП, грозит до 7 лет тюрьмы
Происшествия  •  25 мая 2017, 17:00, последнее обновление 25 мая 2017, 17:24  •  печать

Велосипедисту, спровоцировавшему смертельное ДТП, грозит до 7 лет тюрьмы

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В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении 53-летнего велосипедиста. Он обвиняется в нарушении правил ПДД, из-за которого погибли водитель иномарки и его пассажир.

Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 53-летнего велосипедиста Олега Литовченко. Он обвиняется в нарушении ПДД, из-за которого погибли два человека.

Инцидент произошел 5 августа 2016 года на улице Заозёрной. Велосипедист, пересекая дорогу, создал помеху для движения автомобиля Toyota Mark 2, из-за чего водитель иномарки выехал на "встречку", где столкнулся с ГАЗ-330232. В результате ДТП погибли 24-летний водитель Toyota и его 25-летний пассажир.

- Для выяснения всех обстоятельств ДТП следователем допрошено 12 свидетелей - пешеходов и проезжавших водителей транспортных средств, исследованы записи видеорегистраторов двух попутных машин, проведено пять судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Следствие сделало вывод, что виновником ДТП стал не только Олег Литовченко, но и водитель иномарки, нарушивший скоростной режим. Обвинительное заключение в отношении велосипедиста направлено в суд. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Теги  •  #велосипедист #ДТП #суд #уголовное дело

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