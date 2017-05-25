Велосипедисту, спровоцировавшему смертельное ДТП, грозит до 7 лет тюрьмы

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении 53-летнего велосипедиста. Он обвиняется в нарушении правил ПДД, из-за которого погибли водитель иномарки и его пассажир.

Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 53-летнего велосипедиста Олега Литовченко. Он обвиняется в нарушении ПДД, из-за которого погибли два человека.

Инцидент произошел 5 августа 2016 года на улице Заозёрной. Велосипедист, пересекая дорогу, создал помеху для движения автомобиля Toyota Mark 2, из-за чего водитель иномарки выехал на "встречку", где столкнулся с ГАЗ-330232. В результате ДТП погибли 24-летний водитель Toyota и его 25-летний пассажир.

- Для выяснения всех обстоятельств ДТП следователем допрошено 12 свидетелей - пешеходов и проезжавших водителей транспортных средств, исследованы записи видеорегистраторов двух попутных машин, проведено пять судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Следствие сделало вывод, что виновником ДТП стал не только Олег Литовченко, но и водитель иномарки, нарушивший скоростной режим. Обвинительное заключение в отношении велосипедиста направлено в суд. Ему грозит до семи лет лишения свободы.