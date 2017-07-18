Омский губернатор пообещал подарить многодетной матери корову
Общество  •  18 июля 2017, 09:17, последнее обновление 18 июля 2017, 10:09  •  печать

Омский губернатор пообещал подарить многодетной матери корову

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Глава региона Виктор Назаров решил сделать необычный подарок многодетной семье из Омского района. 

Накануне, 17 июля, губернатор Омской области Виктор Назаров провёл личный приём граждан. Среди обратившихся к нему с вопросами оказалась и многодетная мать из Омского района Марина Бойко. Она попросила у главы региона помощи в приобретении коровы. Женщина рассказала, что 9 июня во время урагана её кормилица погибла, а средств на приобретение новой нет. Губернатор распорядился помочь многодетной семье.

- Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона поручено в течение недели приобрести корову для многодетной семьи, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также на приёме у главы региона побывали известный спортсмен Александр Шлеменко и руководитель общественной организации по защите прав потребителей "Ревизор" Владимир Кулешов, которых волнует проблема потребления алкоголя молодёжью. Для предотвращения пагубных привычек, организация с 2015 года приступила к реализации проекта "Алкоголю точка нет". Основная цель проекта - защита прав несовершеннолетних потребителей. Выслушав общественников, Виктор Назаров дал поручение помочь им в реализации проекта в муниципальных районах области. 

Теги  •  #Виктор Назаров #корова

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  18 июля 2017, 09:33

Ну надо же, корову попросила. Забавно. Но я рада. что чиновники не отвернулись от просьбы.

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