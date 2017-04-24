Омич возил корову на заднем сиденье легкового автомобиля
Общество  •  24 апреля 2017, 17:22, последнее обновление 24 апреля 2017, 19:26  •  печать

Омич возил корову на заднем сиденье легкового автомобиля

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Автомобилисты познакомились с необычным способом перевозки парнокопытного животного. 

Фотография коровы, едущей в салоне отечественного автомобиля Volga с омским номером, появилась сегодня, 24 апреля, в социальных сетях. По словам автора снимка, он встретил машину с парнокопытным на трассе Омск - Новосибирск. Интересно, что полностью в легковой автомобиль корова не вошла, поэтому водителю пришлось опустить стекло на правой задней двери, чтобы животное смогло просунуть в него голову.

В комментариях к публикации омичи недоумевают, как мужчине удалось посадить такое габаритное животное в салон легкового автомобиля. 

Теги  •  #автомобиль #Волга #животное #корова #перевозка #фото

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  24 апреля 2017, 21:28

Вот так наша легковушка-коровушка одно слово Волга, в неё и не то полезет, там же диван, а не заднее сидение, что и доказал водитель.

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