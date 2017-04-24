Омич возил корову на заднем сиденье легкового автомобиля

Фотография коровы, едущей в салоне отечественного автомобиля Volga с омским номером, появилась сегодня, 24 апреля, в социальных сетях. По словам автора снимка, он встретил машину с парнокопытным на трассе Омск - Новосибирск. Интересно, что полностью в легковой автомобиль корова не вошла, поэтому водителю пришлось опустить стекло на правой задней двери, чтобы животное смогло просунуть в него голову.

В комментариях к публикации омичи недоумевают, как мужчине удалось посадить такое габаритное животное в салон легкового автомобиля.