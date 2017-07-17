В Омской области организатор опасного десантирования совершил незаконный полёт

Омские прокуроры привлекли к административной ответственности жителя Таврического района Омской области, совершившего в мае текущего года несанкционированный полёт на судне Ан-2. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, нарушителю было назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. руб.

Интересно, что это уже не первое нарушение пилота. В 2016 году, как установили следственные органы, что он и бывший инструктор ДОСААФ организовали незаконные тренировки парашютистов. По факту несанкционированного десантирования впоследствии было возбуждено уголовное дело. В конце мая транспортные прокуроры утвердили обвинительное заключение по этому делу.