Несмотря на погоду в Омске заасфальтировали ещё три дороги
Общество  •  17 июля 2017, 10:08, последнее обновление 17 июля 2017, 10:22  •  печать

Несмотря на погоду в Омске заасфальтировали ещё три дороги

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В минувшие выходные завершена укладка нового асфальта на улицах Мельничная, 4-я Челюскинцев и проспекте Королёва.

На улице Мельничная подрядчик применил термопрофилирование с использованием ремиксера. Этот метод предполагает использование снятого с дороги асфальтового покрытия: его смешивают с вяжущей смесью, укладывают обратно и уплотняют. На проспекте Королёва и улице 4-я Челюскинцев применялся обычный метод - укладка асфальтобетонного покрытия в два слоя.

Кроме перечисленных трёх, на сегодняшний день отремонтированы ещё двадцать объектов: по улицам 2-я Солнечная, Берёзовая, 22 Апреля, 5-я Кировская, Авиационная, Ватутина, Крупской, 25-я Северная, Энтузиастов, Нефтезаводская, Волгоградская, Олега Кошевого, Граничная, 33-я Северная, 22 Декабря, Заозерная, 2-я Восточная, Госпитальная, на Сибирском проспекте и круговой развязке с подходами к Ленинградскому мосту. Работы продолжаются на Красноярском тракте, улицах Заводская, 1-я Заводская, 6-я Станционная, Суворова, Гуртьева, Гашека, 22-го Партсъезда. Работы ведутся в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" и должны завершиться к августу.

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, в Омске до конца июля ежедневно ожидаются дожди различной интенсивности. Возможно, это повлияет на график ремонтных работ.

Теги  •  #дороги #ремонт

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Комментарии
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Игорь Х  •  17 июля 2017, 11:20

И сколько продержится на дороге асфальтовое покрытие, уложенное в дождь?

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