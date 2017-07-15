В Нефтяниках Daewoo Nexia врезалась в Lexus, пятеро пострадали
Происшествия  •  15 июля 2017, 15:39, последнее обновление 15 июля 2017, 15:46  •  печать

В Нефтяниках Daewoo Nexia врезалась в Lexus, пятеро пострадали

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Сегодня утром в Советском округе произошло ДТП, в результате которого иномарка врезалась в столб.

Авария произошла около семи часов утра. По данным областного УМВД, 30-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia ехал по проспекту Мира в направлении улицы Нефтезаводская. В районе дома № 60 он перестроился, но не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем Lexus IS200. От удара Lexus наехал на столб дорожного освещения. При этом очевидцы сообщают, что водитель Lexus "играл в шашки", постоянно перестраиваясь из одного ряда в другой.

Госпитализация понадобилась пяти мужчинам, находившимся в "Лексусе", - 30-летнему водителю и его пассажирам 1986 г.р., 1987 г.р., 1994 г.р. и 1992 г.р. Обстоятельства и причины происшествия сейчас устанавливаются в ходе проверки.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #авария #ДТП #Советский округ #фото

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