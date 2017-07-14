В омской БСМП № 1 прокомментировали скандал с медработником и посетителями

Заведующая приёмным отделением БСМП № 1 Ирина Соловьёва сообщила корреспонденту "Омск Здесь" подробности конфликта, произошедшего ночью в медицинском учреждении между двумя девушками и персоналом. Напомним, омички пожаловались на хамское отношение медработника, который их оскорбил и вытолкнул из кабинета. В больнице же уверяют, что девушки сами спровоцировали мужчину и оскорбили его по национальному признаку.

- Ситуация, на мой взгляд, однозначная, - сообщила Ирина Соловьёва. - Человеку была оказана помощь, претензий у сопровождающих к качеству оказанной медицинской помощи не было. Затем они начинают просто его оскорблять. Зачем они это делают, непонятно. Я считаю, что наш сотрудник и так проявил изрядную выдержку, просто поворачивался спиной и просил его не снимать. Матом он их не покрыл. Он просто закрывал дверь. Девушкам, судя по всему, не нужно было ничего, кроме того, чтобы спровоцировать его на какие-то действия. Вот и спровоцировали, потолкал он их там дверями. А они разжигали национальную рознь. Более того, девушки ходили с открытыми бутылками пива по коридору больницы. Я не говорю, что они были в нетрезвом состоянии, ведь кровь на анализ у них не брали. Я говорю о том, что в руках у них были бутылки с пивом.

Самого сотрудника в больнице не оказалось, поскольку он отдежурил свою смену и утром ушёл домой. Как только он снова придёт на работу, заведующая отделением непременно обсудит с ним ситуацию.