Омичка пожаловалась на хамство медработника в БСМП № 1
Общество  •  14 июля 2017, 15:30, последнее обновление 14 июля 2017, 16:04  •  печать

Омичка пожаловалась на хамство медработника в БСМП № 1

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Посетительница больницы скорой медицинской помощи сняла на видео конфликт с одним из работников учреждения.

Сегодня, 14 июля, в группе Oмск Live появилось сообщение от посетительницы БСМП № 1. Женщина рассказала, что приехала в медучреждение вместе с подругой, которая получила в бассейне травму голову. По словам омички, медбрат начал оскорблять её и выпроваживать из кабинета.

- Он вежливо послал, после этого мы решили всё их отношение к людям заснять, - рассказала омичка, пожелавшая остаться анонимной.

В приложенных к публикации роликах можно увидеть, как работник медучреждения призывает девушек не повышать тон и пытается закрыть дверь в кабинет. Конфликт разгорелся после того, как омичка начала оскорблять мужчину по национальному признаку.

Интересно, что большинство пользователей в комментариях встали на защиту медработника. По их мнению, девушки сами спровоцировали его, а некоторые пользователи и вовсе призвали администрацию сообщества удалить провокационный пост.

Видео можно посмотреть здесь. (18+ Осторожно! Присутствует ненормативная лексика).

Теги  •  #больница #БСМП-1 #конфликт #скандал

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Комментарии
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Людмила Милова  •  14 июля 2017, 16:07

По моему обе стороны конфликта хороши. В данном случае жаловаться на медработника глупо.

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Юля Пучкова  •  14 июля 2017, 17:36

Согласна, они друг друга стоят. Но несмотря ни на что, в первую очередь медики были обязаны оказать помощь пострадавшей, а уже затем устраивать разборки.

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