Омичка пожаловалась на хамство медработника в БСМП № 1

Сегодня, 14 июля, в группе Oмск Live появилось сообщение от посетительницы БСМП № 1. Женщина рассказала, что приехала в медучреждение вместе с подругой, которая получила в бассейне травму голову. По словам омички, медбрат начал оскорблять её и выпроваживать из кабинета.

- Он вежливо послал, после этого мы решили всё их отношение к людям заснять, - рассказала омичка, пожелавшая остаться анонимной.

В приложенных к публикации роликах можно увидеть, как работник медучреждения призывает девушек не повышать тон и пытается закрыть дверь в кабинет. Конфликт разгорелся после того, как омичка начала оскорблять мужчину по национальному признаку.

Интересно, что большинство пользователей в комментариях встали на защиту медработника. По их мнению, девушки сами спровоцировали его, а некоторые пользователи и вовсе призвали администрацию сообщества удалить провокационный пост.

Видео можно посмотреть здесь. (18+ Осторожно! Присутствует ненормативная лексика).