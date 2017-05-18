Раненный ножом омич напал на фельдшера скорой помощи

Вчера, 17 мая, в 23:40 в пункт централизованной охраны УВО поступил тревожный сигнал от врачей скорой помощи, припаркованной на улице Кондратюка. На место происшествия сразу же выехали ближайшие экипажи.

К прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны обратилась фельдшер скорой. Она объяснила, что пьяный пациент, которому требуется госпитализация, по пути в БСМП несколько раз ударил её кулаком по голове.

Силовики сели в машину к агрессивному пациенту и оказали медикам помощь в том, чтобы доставить его в стационар. В присутствии сотрудников Росгвардии тот повёл себя спокойно.

В дальнейшем выяснилось, что в районе станции "Входная" пьяный мужчина во время ссоры с родственником получил множество глубоких ножевых ранений. Вызванная бригада скорой забрала 41-летнего раненого для того, чтобы доставить его в больницу. Первая помощь была оказана медиками в автомобиле скорой помощи по пути в БСМП. Однако неожиданно пациент начал проявлять агрессию и напал на фельдшера, трижды ударив её кулаком по голове. Позвав на помощь водителя, медики нажали тревожную кнопку.

По предварительным данным, у фельдшера ссадины и гематомы.