В Омске потеплеет, но дожди с грозами и градом останутся

Осадки будут идти всю следующую неделю.

Омичам не стоит надеяться на солнечные выходные. В городе будет облачно, пройдёт небольшой дождь с грозой.

До середины следующей недели погоду в Омской области будет определять высотный циклон. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы, в отдельных районах пройдут дожди разной интенсивности, возможны грозы, усиление ветра. С четверга, 20 июля, регион окажется под влиянием антициклонального поля.

Ожидается повышение температуры воздуха. В отдельные дни в результате образования конвективной облачности не исключены ливни, грозы, шквал, град, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Согласно долгосрочному прогнозу, дневная температура воздуха в Омске будет в пределах +21...+25°C.