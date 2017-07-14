В Омске потеплеет, но дожди с грозами и градом останутся
Общество  •  14 июля 2017, 15:13  •  печать

В Омске потеплеет, но дожди с грозами и градом останутся

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Осадки будут идти всю следующую неделю.

Омичам не стоит надеяться на солнечные выходные. В городе будет облачно, пройдёт небольшой дождь с грозой.

До середины следующей недели погоду в Омской области будет определять высотный циклон. Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы, в отдельных районах пройдут дожди разной интенсивности, возможны грозы, усиление ветра. С четверга, 20 июля, регион окажется под влиянием антициклонального поля.

Ожидается повышение температуры воздуха. В отдельные дни в результате образования конвективной облачности не исключены ливни, грозы, шквал, град, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Согласно долгосрочному прогнозу, дневная температура воздуха в Омске будет в пределах +21...+25°C.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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