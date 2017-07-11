Дождливая погода помешала ремонту омских дорог
Общество  •  11 июля 2017, 09:58, последнее обновление 11 июля 2017, 10:13  •  печать

Дождливая погода помешала ремонту омских дорог

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Из-за ливней, прошедших накануне в Омске, работы велись только на двух магистралях.

10 июля в Омске из-за погодных условий подрядные организации получили возможность вести работы только на этих двух объектах: Красноярском тракте и на улице Нефтезаводской.

Так укладка асфальтобетонной смеси выполнялась в ночное время под контролем организаций, осуществляющих строительный надзор с соблюдением необходимых технологий. Указанные участки ещё дополнительно проверят: в случае выявления нарушений подрядчики будут устранять их за свой счёт.

Напомним, что по состоянию на 10 июля работы по укладке асфальта полностью завершены на 19 объектах: ул. 2-й Солнечной, Берёзовой, 22-го Апреля, 5-й Кировской, Авиационной, Ватутина, Крупской, 25-й Северной, Энтузиастов, Волгоградской, Олега Кошевого, Граничной, 33-й Северной, Госпитальной, Заозёрной, Сибирском проспекте, 2-й Восточной, 22-го Декабря и круговой развязки с подходами к Ленинградскому мосту. Всего к началу августа планируется привести в порядок 32 дороги, при этом почти половина основных работ завершена на месяц раньше предусмотренного срока.

Теги  •  #дороги #погода #ремонт

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