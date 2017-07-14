Омский аграрный университет попал в число крупных должников за теплоснабжение
Общество  •  14 июля 2017, 10:13, последнее обновление 14 июля 2017, 10:26  •  печать

Омский аграрный университет попал в число крупных должников за теплоснабжение

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Общая задолженность омичей за тепловую энергию превысила 2,5 млрд руб.

Дебиторская задолженность за тепловую энергию, поставляемую АО "Омск РТС", на 1 июля 2017 года составила 2,51 млрд руб., сообщает компания. Более 1,5 млрд руб. - долг населения, 530 млн руб. - задолженность юридических лиц.

Среди юридических лиц на первом месте по размеру просроченной задолженности находятся бюджетные организации (194,5 млн руб.).

- Основной причиной является недостаточность финансирования из бюджетов различных уровней. Эта проблема появилась в 2015 году и в 2017 году ещё более усугубила положение бюджетников в вопросе оплаты за тепловую энергию, - пояснили в АО "Омск РТС".

Следом за бюджетниками идут ТСЖ, ЖСК и управляющие компании (долг - 90,3 млн рублей). На третьем месте находятся строители, их долг перед ресурсоснабжающей организацией превысил 48 млн руб.

Ресурсоснабжающая организация составила топ крупнейших должников за тепловую энергию. В него попали компании, занимающиеся обслуживанием объектов министерства обороны - АО "Ремонтно-эксплуатационное управление" (долг 32,255 млн руб.), АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (долг 44,068 млн руб.). На третьем месте находится Омский государственный аграрный университет с долгом 23,428 млн руб.

Теги  •  #долг #Омск РТС #тепловая энергия

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