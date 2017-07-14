В Омске юрист похитил у воспитателя детского сада более полумиллиона рублей
Общество  •  14 июля 2017, 08:54, последнее обновление 14 июля 2017, 10:12  •  печать

В Омске юрист похитил у воспитателя детского сада более полумиллиона рублей

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Мужчина передал юристу деньги за услуги, которые так и не были оказаны.

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила о задержании юриста, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере. Как рассказал стражам порядка пострадавший от действий задержанного воспитатель детского сада, в декабре прошлого года ему понадобилась юридическая помощь и знакомые порекомендовали специалиста. Омич встретился с ним и подписал договор. Впоследствии специалисту он перечислил 530 тыс. руб. за услуги, но тот свои обязательства так и не исполнил. Воспитатель в итоге решил обратиться в полицию.

- В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта в квартире на улице Красный Путь, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Теги  •  #мошенничество #полиция #УМВД #юрист

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  14 июля 2017, 11:36

Сам воспитатель детского сада не без греха, наверное. Но это не снимает вины с юриста.

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Анна Мишина  •  14 июля 2017, 09:37

Юрист понятно мошенник, но откуда у воспитателя такие доходы и что за услуги стоят полмиллиона?

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Макс Павлов  •  14 июля 2017, 09:29

500 тысяч за услуги юриста довольно крупная сумма, особенно учитывая место работы пострадавшего.

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