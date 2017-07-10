Омские полицейские во время профилактической акции нашли украденный велосипед 

Сотрудники омской Госавтоинспекции провели профилактическую акцию "Велосипедист", обратив особое внимание на нарушение Правил дорожного движения ПДД владельцами двухколёсных транспортных средств. Был выявлен ряд нарушений ПДД велосипедистами, пешеходами и водителями автомобилей, нарушившими правила остановки и стоянки транспортных средств на пешеходном переходе.

Так, на ул. Красный Путь в отношении 29-летней омички сотрудники полиции составили административный протокол за то, что девушка пересекла проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Кроме того, по ориентировке за ранее совершенную кражу велосипеда на ул. Богдана Хмельницкого был задержан 32-летний омич.

- Автоинспекторы проводили с нарушителями беседы и рассказывали о том, что для безопасности велосипедиста очень важно использовать специальную экипировку: шлем, наколенники и налокотники, - сообщили в пресс-службеУМВД России по городу Омску, - Одежда у велосипедистов должна быть ярких цветов и оснащена световозвращающими элементами.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Омску