В Омской области избившие задержанного полицейские получили условные сроки

Преступление было совершено 7 апреля прошлого года. В тот день помощник оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по Знаменского району Николай Созинов водворил в камеру для задержанных нетрезвого местного жителя и попросил коллегу Александра Калашникова составить протокол об административном правонарушении с ложной информацией. Свидетелями в документе стали родственники полицейского, а понятыми - вольнонаёмные работники ОМВД, которые даже не присутствовали во время задержания. Позже полицейские зашли в камеру и избили находившегося там мужчину, а затем попытались замести следы преступления.

- С целью сокрытия факта причинения телесных повреждений сотрудники полиции уничтожили видеозапись, свидетельствующую об их противоправных действиях, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. - Впоследствии видеозапись удалось восстановить.

Об этом происшествии узнали сотрудники ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Омской области. По собранным ими материалам впоследствии и было возбуждено уголовное дело в отношении полицейских. После этого работники полиции были уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Позже вскрылся ещё один интересный факт. Как удалось установить следствию, Александр Калашников продавал сельчанам спиртные напитки, не соответствующие требованиям безопасности. Для этого он приобрёл по низкой цене 150 бутылок контрафактного алкоголя.

Суд в итоге признал обоих фигурантов виновными и назначил им наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Отмечается, что вину в совершении преступлений бывшие полицейские не признали.