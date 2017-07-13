Калачинские коммунальщики скрыли от налоговиков 3 млн рублей
Общество  •  13 июля 2017, 16:13, последнее обновление 13 июля 2017, 16:52  •  печать

Калачинские коммунальщики скрыли от налоговиков 3 млн рублей

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В Калачинском районе вынесли приговор коммунальщикам, которые скрыли деньги от налоговой службы.

Сегодня, 13 июля, пресс-служба омского управления Следственного комитета сообщила итоги судебного разбирательства по делу о сокрытии денежных средств директором калачинского МУП "Насосно-фильтровальная станция "Воскресенская" Олегом Красильниковым и руководителем АО "Калачинский коммунальник" Денисом Фомичёвым. Как было установлено в суде, коммунальщики заплатили контрагентам, минуя расчётные счета предприятия, сокрыв тем самым от налоговых органов более 3 млн руб.

Причинённый ущерб позже был полностью возмещён благодаря принятым в ходе следствия мерам. В связи с этим Калачинский районный суд принял решение прекратить уголовное дело в отношении Красильникова и Фомичёва, но назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тыс. руб. и 120 тыс. руб. соответственно.

Теги  •  #коммунальщики #налоги #следственный комитет #уголовное дело

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