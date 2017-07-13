Омский бизнесмен погасил кредит деньгами, собранными для строительства стоянки
Общество  •  13 июля 2017, 13:23, последнее обновление 13 июля 2017, 13:42  •  печать

Омский бизнесмен погасил кредит деньгами, собранными для строительства стоянки

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Октябрьский районный суд вынес приговор предпринимателю, который похитил деньги, выделенные на строительство многоуровневой стоянки.

Сегодня, 13 июля, бывшего директора ООО "Лик" признали виновным в присвоении чужого имущества, совершённого с использованием служебного положения. Как установил суд, в течение 2008 года бизнесмен получил от четырёх граждан и коммерческой организации 15,5 млн руб. для строительства многоуровневой стоянки на перекрёстке улиц 15-я Рабочая - Харьковская. Треть этой суммы впоследствии строитель похитил и перечислил банку для погашения взятого кредита. В результате строительство автостоянки так и не началось, а ООО "Лик" обанкротилось.

- Октябрьский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. руб., - сообщили в прокуратуре Омской области.

После оглашения приговора предприниматель был взят под стражу в зале суда. Отмечается, что вину в совершении преступления он не признал.

Теги  •  #бизнесмен #прокуратура #стоянка #суд

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