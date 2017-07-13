Омский бизнесмен погасил кредит деньгами, собранными для строительства стоянки

Сегодня, 13 июля, бывшего директора ООО "Лик" признали виновным в присвоении чужого имущества, совершённого с использованием служебного положения. Как установил суд, в течение 2008 года бизнесмен получил от четырёх граждан и коммерческой организации 15,5 млн руб. для строительства многоуровневой стоянки на перекрёстке улиц 15-я Рабочая - Харьковская. Треть этой суммы впоследствии строитель похитил и перечислил банку для погашения взятого кредита. В результате строительство автостоянки так и не началось, а ООО "Лик" обанкротилось.



- Октябрьский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. руб., - сообщили в прокуратуре Омской области.



После оглашения приговора предприниматель был взят под стражу в зале суда. Отмечается, что вину в совершении преступления он не признал.