Суд прекратил уголовное дело в отношении омского строителя Бориса Медведева

Сегодня, 12 июля, стало известно, что уголовное дело в отношении главы старейшей омской строительной компании "Трест-5" Бориса Медведева прекращено. Такое решение принял Куйбышевский районный суд. Как сообщает "Омскрегион", в качестве меры уголовно-правового характера предпринимателю назначили штраф в 200 тыс. руб.

Напомним, Бориса Медведева обвиняли в сокрытии 16 млн руб. с целью уклонения от уплаты налогов. Обвиняемый, по словам силовиков, сотрудничал со следствием и не возражал против наказания в виде судебного штрафа.

ООО "СФ "Трест № 5" является застройщиком элитных омских домов. Компания возводила высотку на Иртышской набережной, более известную в народе как "золотой зуб", жилые комплексы "Ласточкино гнездо" и "Высоцкий".