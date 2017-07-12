Суд прекратил уголовное дело в отношении омского строителя Бориса Медведева
Общество  •  12 июля 2017, 21:29, последнее обновление 12 июля 2017, 21:33  •  печать

Суд прекратил уголовное дело в отношении омского строителя Бориса Медведева

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Обвиняемого в сокрытии денежных средств омского строителя обязали заплатить многотысячный штраф. 

Сегодня, 12 июля, стало известно, что уголовное дело в отношении главы старейшей омской строительной компании "Трест-5" Бориса Медведева прекращено. Такое решение принял Куйбышевский районный суд. Как сообщает "Омскрегион", в качестве меры уголовно-правового характера предпринимателю назначили штраф в 200 тыс. руб.

Напомним, Бориса Медведева обвиняли в сокрытии 16 млн руб. с целью уклонения от уплаты налогов. Обвиняемый, по словам силовиков, сотрудничал со следствием и не возражал против наказания в виде судебного штрафа.

ООО "СФ "Трест № 5" является застройщиком элитных омских домов. Компания возводила высотку на Иртышской набережной, более известную в народе как "золотой зуб", жилые комплексы "Ласточкино гнездо" и "Высоцкий".

Теги  •  #Борис Медведев #суд #трест #уголовное дело

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