В Омскую область ввезли заражённый перец
Общество  •  13 июля 2017, 15:01, последнее обновление 13 июля 2017, 15:29  •  печать

В Омскую область ввезли заражённый перец

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Сотрудники омского управления Россельхознадзора обнаружили в партии перца опасный карантинный сорняк.

Накануне в Омскую область поступило 8,5 тонны перца из Казахстана. К грузу прилагался фитосанитарный сертификат, и при проверке перца сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасный карантинный сорняк - повилику. Недолго думая специалисты приняли решение уничтожить заражённый груз.

- В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации, в целях предотвращения распространения на территории региона карантинного объекта повилики физическому лицу вынесено предписание о немедленном уничтожении заражённой партии в количестве 5 кг путём сжигания, - сообщили в пресс-службе омского управления Россельхознадзора.

Предприниматель впоследствии исполнил предписание под контролем государственного инспектора в сфере карантинных растений.

Теги  •  #перец #повилика #Россельхознадзор

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Комментарии
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Александр Божежар  •  13 июля 2017, 16:30

Я так понимаю это один ящик из партии, вообще не проще достать и сжечь сам сорняк, это не эпидемия какая то.

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Евгения Шелохова  •  13 июля 2017, 15:23

Странно, что из 8.5 тонн только 5 килограмм были зараженные. Остальной перец видимо будут сбывать людям(

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