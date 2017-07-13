В Омскую область ввезли заражённый перец

Накануне в Омскую область поступило 8,5 тонны перца из Казахстана. К грузу прилагался фитосанитарный сертификат, и при проверке перца сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасный карантинный сорняк - повилику. Недолго думая специалисты приняли решение уничтожить заражённый груз.

- В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации, в целях предотвращения распространения на территории региона карантинного объекта повилики физическому лицу вынесено предписание о немедленном уничтожении заражённой партии в количестве 5 кг путём сжигания, - сообщили в пресс-службе омского управления Россельхознадзора.

Предприниматель впоследствии исполнил предписание под контролем государственного инспектора в сфере карантинных растений.