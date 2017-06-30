В Омскую область за июнь пытались ввезти 108 тонн контрабандных помидоров

За июнь этого года в Омск уже семь раз пытались завезти помидоры без документов.

Вчера, 29 июня, на ФКП "Черлакский" сотрудник Управления Россельхознадзора по Омской области задержал грузовой автомобиль, ехавший из Казахстана в Омск с партией томатов весом 17 тонн. Груз собирались реализовать на рынках Омска.

Во время проверки сопроводительных документов специалисты Россельхознадзора обнаружили, что у фитосанитарного сертификата истёк срок действия. Кроме того, в нём были многочисленные неавторизованные изменения и дополнения, поэтому сертификат был признан недействительным.

Перевозчик был привлечён к административной ответственности, а партия томатов возвращена в Казахстан.

Отметим, за июнь это уже седьмая попытка нелегального ввоза томатов с территории Казахстана. Всего с начала первого летнего месяца из Омска выдворили 108,2 тонн томатов казахстанского и узбекистанского происхождения.