На омской границе развернули три тысячи казахстанских утят

Суточных утят пытались ввезти в Омскую область из Казахстана без необходимых сопроводительных документов.

На границе Омской области с Казахстаном сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России совместно со специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области был задержан автомобиль, в котором перевозилась крупная партия суточных утят в количестве 3000 голов.

- В ходе осмотра транспортного средства, груза и анализа документов установлено, что на предоставленный груз отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для перемещения по территории Евразийского экономического союза, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В связи с этим груз был возвращён в Казахстан. Правонарушитель привлечён к административной ответственности.