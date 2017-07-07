На омской границе развернули три тысячи казахстанских утят
Общество  •   7 июля 2017, 15:29, последнее обновление 7 июля 2017, 15:35  •  печать

На омской границе развернули три тысячи казахстанских утят

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Суточных утят пытались ввезти в Омскую область из Казахстана без необходимых сопроводительных документов.

На границе Омской области с Казахстаном сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России совместно со специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области был задержан автомобиль, в котором перевозилась крупная партия суточных утят в количестве 3000 голов.

- В ходе осмотра транспортного средства, груза и анализа документов установлено, что на предоставленный груз отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для перемещения по территории Евразийского экономического союза, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В связи с этим груз был возвращён в Казахстан. Правонарушитель привлечён к административной ответственности.

Теги  •  #груз #Россельхознадзор #утка

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Комментарии
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Роман Орехов  •  7 июля 2017, 16:30

Бедные утята, не успели родиться и уже попали в заворуху из-за беспечности людской, будут их теперь возить туда сюда из-за бумажек.

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