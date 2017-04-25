Контрафактные кроссовки "привели" омского бизнесмена к штрафу в 250 тысяч рублей
Экономика  •  25 апреля 2017, 16:05, последнее обновление 25 апреля 2017, 16:08  •  печать

Контрафактные кроссовки "привели" омского бизнесмена к штрафу в 250 тысяч рублей

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Индивидуального предпринимателя из Омска обязали заплатить штраф за продажу поддельных кроссовок фирмы Adidas.

В Арбитражный суд Омской области поступило исковое заявление от омского управления Роспотребнадзора с требованием привлечь индивидуального предпринимателя Алишера Махмадиёрова к ответственности за реализацию контрафактной обуви, на которой размещён товарный знак Adidas. В своём отзыве на претензии контролирующего органа бизнесмен заявил, что между ним и ООО "Адидас" заключены договоры на поставку товара. Впоследствии, однако, выяснилось, что эта информация не соответствует действительности, поскольку ООО "Власта-Консалтинг", представляющее интересы компании Adidas AG по защите исключительных прав на товарные знаки в Российской Федерации, заявило об отсутствии каких-либо соглашений с ИП Махмадиёров. В результате суд принял решение оштрафовать предпринимателя.

- Арбитражный суд решил привлечь предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 458 руб., - сообщили в пресс-службе суда. - Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления решения в законную силу.

Стоит отметить, что это решение вступит в законную силу спустя десять дней со дня его принятия. В этот же срок предприниматель сможет его обжаловать в Восьмом арбитражном апелляционном суде Омской области.

Теги  •  #Арбитражный суд #бизнес #контрафакт #кроссовки

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