Преподавателя-взяточника из ОмГУПСа приговорили к штрафу

Сегодня, 13 июля, пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте сообщила итоги судебного разбирательства по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего преподавателя кафедры "Высшая математика" Омского государственного университета путей сообщения. Напомним, экс-работника вуза подозревали в получении взяток от студентов за выставление положительных оценок за экзамен без фактической его сдачи. В итоге его признали виновным в совершении преступления.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Он признан виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Приговором Куйбышевского районного суда обвиняемому была назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. руб. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.