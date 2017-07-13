Преподавателя-взяточника из ОмГУПСа приговорили к штрафу
Общество  •  13 июля 2017, 11:33  •  печать

Преподавателя-взяточника из ОмГУПСа приговорили к штрафу

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Бравшего взятки со студентов преподавателя омского университета обязали заплатить штраф в размере 80 тыс. руб.

Сегодня, 13 июля, пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте сообщила итоги судебного разбирательства по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего преподавателя кафедры "Высшая математика" Омского государственного университета путей сообщения. Напомним, экс-работника вуза подозревали в получении взяток от студентов за выставление положительных оценок за экзамен без фактической его сдачи. В итоге его признали виновным в совершении преступления.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Он признан виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Приговором Куйбышевского районного суда обвиняемому была назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. руб. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Теги  •  #взятка #ОмГУПС #суд

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  13 июля 2017, 14:43

Такие преподаватели наверно есть в каждом ВУЗе. Да и студенты поощряют взяточничество.

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