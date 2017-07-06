Студенты ОмГУПСа сдавали инженерную графику взятками
Общество  •   6 июля 2017, 14:42, последнее обновление 6 июля 2017, 15:00  •  печать

Студенты ОмГУПСа сдавали инженерную графику взятками

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В Омске осуждена преподаватель, получившая от студентов почти 34 тыс. руб. за фиктивную сдачу зачёта по её предмету.

К одному году исправительных работ приговорена преподаватель Омского государственного университета путей сообщения, которая принимала зачёт у студентов по инженерной графике. Как выяснилось, принимала взятками. Как установил суд, в период с октября 2015 года по февраль 2016 года в качестве взяток она получила 33,8 тыс. руб. Педагог ставила в зачётных книжках фиктивную отметку о сдаче, предмет студенты не сдавали. Не приходилось им и выполнять контрольные работы по этой дисциплине.

Суд также запретил преподавателю заниматься педагогической деятельностью год. Незаконно полученные женщиной деньги взысканы в доход государства.

Теги  •  #взятка #ОмГУПС #студент

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  6 июля 2017, 15:00

Тоже мне, удивили. Сейчас в любом ВУЗе страны можно найти такого преподавателя и таких студентов.

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