Студенты ОмГУПСа сдавали инженерную графику взятками

В Омске осуждена преподаватель, получившая от студентов почти 34 тыс. руб. за фиктивную сдачу зачёта по её предмету.

К одному году исправительных работ приговорена преподаватель Омского государственного университета путей сообщения, которая принимала зачёт у студентов по инженерной графике. Как выяснилось, принимала взятками. Как установил суд, в период с октября 2015 года по февраль 2016 года в качестве взяток она получила 33,8 тыс. руб. Педагог ставила в зачётных книжках фиктивную отметку о сдаче, предмет студенты не сдавали. Не приходилось им и выполнять контрольные работы по этой дисциплине.

Суд также запретил преподавателю заниматься педагогической деятельностью год. Незаконно полученные женщиной деньги взысканы в доход государства.