Преподаватель ОмГУПСа брал полторы тысячи рублей за сдачу экзамена по математике

Следствие считает, что на "торговле" оценками ему удалось заработать более 13 тыс. руб.

В омском следственном отделе на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела о мелком взяточничестве и служебном подлоге. Обвиняемым стал преподаватель кафедры высшей математики Омского государственного университета путей сообщения.

Как полагает следствие, педагог в 2016 году систематически получал от студентов деньги за сдачу экзамена по математике, которые на самом деле они не сдавали. Стоимость положительных оценок преподаватель оценил в 1500 руб. Общая сумма полученных взяток составила 13,5 тыс. руб.

- Всего следствием собраны и направлены в суд доказательства 18 фактов преступной деятельности обвиняемого, связанной с получением взяток в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, и служебным подлогом, - сообщили следователи.

Уголовное дело направлено в суд.