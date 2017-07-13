Омич не платил 14 лет алиментов своей дочери

Чтобы выехать в Германию, где мужчина проживает много лет, ему пришлось выплатить 330 тыс. руб.

В 2003 году 44-летний житель села Замелетёновка Любинского района эмигрировал в Германию, оставив на родине жену и годовалую дочь. Спустя некоторое время супруга затеяла бракоразводный процесс и подала на алименты. Денег женщина не видела всё это время.

- Исполнительный лист был предъявлен экс-супругой должника в Любинский районный отдел судебных приставов только в июле 2017 года, когда ей стало известно, что бывший муж и отец её 15-летней дочери приехал в гости к своей сестре в соседнюю деревню Беляевка, - поясняли в службе судебных приставов.

За это время накопилась солидная сумма по алиментным обязательствам - почти 330 тыс. руб. Естественно, таких денег у мужчины не оказалось. Судебному приставу-исполнителю пришлось выносить в отношении омича, имеющего двойное гражданство, - российское и немецкое, постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы России.

Деньги должник искал недолго. Поняв, что без оплаты долга по алиментам домой не вернётся, он в кратчайший срок нашёл необходимую сумму.