Омич не платил 14 лет алиментов своей дочери
Общество  •  13 июля 2017, 10:31, последнее обновление 13 июля 2017, 10:35  •  печать

Омич не платил 14 лет алиментов своей дочери

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Чтобы выехать в Германию, где мужчина проживает много лет, ему пришлось выплатить 330 тыс. руб.

В 2003 году 44-летний житель села Замелетёновка Любинского района эмигрировал в Германию, оставив на родине жену и годовалую дочь. Спустя некоторое время супруга затеяла бракоразводный процесс и подала на алименты. Денег женщина не видела всё это время.

- Исполнительный лист был предъявлен экс-супругой должника в Любинский районный отдел судебных приставов только в июле 2017 года, когда ей стало известно, что бывший муж и отец её 15-летней дочери приехал в гости к своей сестре в соседнюю деревню Беляевка, - поясняли в службе судебных приставов.

За это время накопилась солидная сумма по алиментным обязательствам - почти 330 тыс. руб. Естественно, таких денег у мужчины не оказалось. Судебному приставу-исполнителю пришлось выносить в отношении омича, имеющего двойное гражданство, - российское и немецкое, постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы России.

Деньги должник искал недолго. Поняв, что без оплаты долга по алиментам домой не вернётся, он в кратчайший срок нашёл необходимую сумму.

Теги  •  #алименты #долг #приставы

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Комментарии
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Вадим Кудинов  •  13 июля 2017, 11:08

Очень мерзко не платить алименты. Считаю надо было подавать и на возмещение морального ущерба, как минимум 1000000, нашел бы чем оплатить.

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