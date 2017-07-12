Пассажирским предприятиям Омска на расходы дают 20 миллионов рублей

Как сообщает городская администрация, в горсовет внесён пакет изменений в бюджет Омска на общую сумму 417 млн руб. Дополнительные средства предлагается выделить на первоочередные нужды системы образования, ремонт и содержание дорог, компенсацию расходов пассажирским предприятиям, обеспечение доступной среды для маломобильных категорий граждан и другие цели.

На сферу образования дополнительно планируется потратить 244 млн руб. На дорожную отрасль, в том числе ремонт Юбилейного моста, планируется выделить 142 млн руб., транспортные предприятия получат ещё 20 млн руб.

Добавим, в конце прошлой недели мэр Вячеслав Двораковский заявил, что в этом году может произойти повышение стоимости проезда. На подобный шаг городские власти вынуждены будут пойти в случае, если депутаты откажут им в приватизации ряда активов. За счёт этой продажи планировалось сдерживать цены на проезд в общественном транспорте.