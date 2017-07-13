В "Пятёрочке" заявляют, что сотрудницу, отказавшуюся сдавать деньги на подарок, не увольняли

По мнению представителей торговой сети, директор магазина, назначенный на должность менее недели назад, не обеспечил должного соблюдения внутренних инструкций. А девушка-продавец недопоняла порядок выплаты заработной платы в организации.

В X5 Retail Group (управляет магазинами нескольких торговых сетей, в том числе и "Пятёрочкой") прокомментировали ситуацию с уволенным продавцом. Напомним, девушка - продавец магазина "Пятёрочка" заявила, что уволилась после того, как отказалась "скидываться на подарок заместителю директора". При этом ей до сих пор не выдана трудовая книжка и не произведён полный расчёт. Этой ситуацией даже заинтересовались в прокуратуре. В надзорном ведомстве обещают провести проверку. В самом магазине, видимо, пройдёт ещё и внутренняя проверка.

- Нам стало известно о конфликтной ситуации между сотрудницей и администрацией магазина, который был открыт в Омске в июне 2017 года. По предварительной информации, директор магазина, назначенный на должность менее недели назад, не обеспечил безусловного соблюдения требований внутренних инструкций о кадровом делопроизводстве, что и стало одной из причин конфликта, - пояснили в X5 Retail Group.

Кроме того, в компании считают, что сотрудница просто недопоняла порядок выплаты заработной платы в их организации. В торговой сети она всегда выплачивается по графику и 28 июня ей выдали зарплату за период работы с 6 по 15 июня.

- Работница с 9 июля на работу не выходит, заявления об увольнении с её стороны нет, работодатель никаких действий по её увольнению не предпринимал. Трудовая книжка находится в соответствии с законодательством у работодателя, - добавили в компании.